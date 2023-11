Marchetti: “Milan tanti infortuni! Camarda non risolve i problemi”

Contro la Fiorentina il Milan si ritroverà in emergenza sia in attacco che in difesa. Sia per colpa degli infortuni che per colpa degli squalificati. Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Luca Marchetti . Queste le sue parole sul possibile esordio di Francesco Camarda e sugli stop dei rossoneri.

"Qui stiamo parlando di tanti infortuni, c’è una corresponsabilità tra la condizione fisica dei giocatori e le tante partite che si stanno giocando. Il Milan si trova a dover gestire una parte molto complicata della sua stagione con una formazione e un roster inferiore rispetto a quello che si poteva aspettare. Non è che adesso Camarda risolve tutti i problemi del Milan, per quanto può essere forte è pur sempre un ragazzino. Non ho avuto la possibilità di vederlo, spero per lui che non serva domani perché gli esordi precoci non sono così facili da gestire. Poi se uno è bravo, è bravo come lo ha dimostrato Donnarumma ma i giovani vanno accompagnati in questo percorso di crescita...". LEGGI ANCHE: Verso Milan-Fiorentina. Le parole alla vigilia di Stefano Pioli