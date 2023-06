Marchetti: “Loftus-Cheek poliedrico, al Milan può fare anche l’esterno”

Intervistato dai microfoni di TMW, Luca Marchetti ha parlato del Milan e del mercato dei rossoneri: "E’ partito il dopo Tonali del Milan ed è partito cercando di dare a Pioli nel più breve tempo possibile una squadra ancora più competitiva. I rossoneri cominciano a carburare e intanto hanno portato a Milano Loftus Cheek: operazione da più di 20 milioni di euro. Loftus Cheek è un centrocampista poliedrico, può giocare come esterno, e anche come centrale o mezz’ala. Insomma un giocatore jolly, che può comodo, eccome".

Il noto giornalista ha poi continuato: "In arrivo anche Luka Romero, 2004, lo scorso anno alla Lazio. Le visite mediche sono programmate per il 7 luglio: e anche questo era un obiettivo che il Milan aveva da tempo. Nome nuovo per la fascia destra è quello di Singo, del Torino: chieste le prime informazioni per capire come eventualmente impostare la trattativa. Può rappresentare una buona soluzione specialmente se dovesse uscire qualche altro calciatore in quella zona di campo".