Marani: “Juventus-Milan a porte aperte per i piemontesi? Paradossale”

NEWS MILAN – Il giornalista sportivo Matteo Marani, intervenuto a ‘Sky Sport‘, ha commentato la possibilità che Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma mercoledì 4 marzo, alle ore 20:45, all’Allianz Stadium di Torino, si giochi a porte aperte per i soli residenti nella regione Piemonte.

“Questa scelta non me la spiego, si sfiora il paradossale. È una situazione particolare. La sensazione è quella di non essere in una situazione di controllo”. Novità, intanto, anche su data e luogo della finale di Coppa Italia del prossimo mese di maggio. Per le ultime notizie, continua a leggere >>>

