Manicone: “Taremi attaccante totale a livello fisico e tecnico”

Intervistato dai microfoni di SportMediaset, Antonio Manicone, vice-allenatore dell'Iran, ha parlato di Mehdi Taremi, obiettivo di mercato del Milan: "Si tratta di un attaccante totale a livello fisico e tecnico: è potente, ha corsa e qualità. A livello tattico è un calciatore che ama venire dentro al campo per costruire gioco, aprire gli spazi alle ali ma anche puntare la porta palla al piede o tagliando. Sa giocare sia in un attacco a due punte sia come unica punta. Nell'Iran gioca con Azmoun, che è più ariete da 16 metri".