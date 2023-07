Manicone: “L’Inter insieme al Napoli e al Milan può dire la sua”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Antonio Manicone ha parlato in vista della corsa Scudetto per la prossima stagione di Serie A

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Antonio Manicone ha parlato in vista della corsa Scudetto per la prossima stagione di Serie A . Secondo l'ex calciatore, infatti, il Napoli rimane la favorita ma Inter e Milan potranno dire la loro dopo questa sessione di mercato. Ecco le parole di Manicone .

"Vediamo come ripartirà il Napoli senza Spalletti, che è stato l'elemento in più lo scorso anno. L'Inter è quella che insieme al Napoli e al Milan può dire la sua. Vediamo la Juventus, dipenderà da Vlahovic e dal suo futuro. Per me sarà un anno intermedio. La Lazio ha un ottimo allenatore e con i giocatori giusti i tifosi i possono divertire". LEGGI ANCHE: Milan, tra campo e mercato vi è... l'Inter >>>