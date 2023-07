Milan, tra campo e mercato vi è… l’Inter mai beffata davvero

L'Inter non viene mai beffata

Il prossimo acquisto rossonero, a meno di colpi di scena, dovrebbe essere Yunus Musah. Il nazionale statunitense voleva i rossoneri ed ha ottenuto i rossoneri, ma è giusto ricordare che anche un'altra squadra aveva sondato il terreno per il centrocampista classe 2002. Chissà se i titoloni colpiranno anche l'Inter stavolta, chissà se i nerazzurri risulteranno beffati. Probabilmente no, dato che tutto verrà messo in ombra qualora Samardzic si trasferisse in quel di Appiano Gentile. Intanto noi rossoneri conserviamo, perché dopo Azpilicueta, Lukaku, Scamacca, Taremi e Mbappé, l'Inter ha deciso di non affondare neanche per Musah.