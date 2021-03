Manchester United-Milan, Scholes: “I rossoneri meritavano di vincere”

Manchester United-Milan, le parole di Scholes

Paul Scholes, leggenda dei Red Devils, è intervenuto ai microfoni di BT Sports. Scholes non ha parlato solo di Diego Dalot, ma anche di Manchester United-Milan. La gara è terminata con il risultato di 1 a 1.

"Io non credo che il pareggio sia meritato come ha detto Solskjaer, credo che lo United se la sia cavata col pareggio. L'1-1 è un brutto risultato, ora il Milan ha un leggero vantaggio. Sarà importante per gli inglesi recuperare dagli infortunati".