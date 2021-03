Milan, una leggenda impressionata da Dalot: “Mi ha colpito” | News

Milan, Scholes impressionato da Dalot

Quella tra Manchester United-Milan è stata una gara particolare per Diogo Dalot. Il terzino, infatti, ora gioca con la maglia rossonera, ma è di proprietà del club inglese. Complice la defezione di Theo Hernandez, il portoghese ha giocato dal primo minuto, disputando un’ottima gara.

Prova positiva apprezzata non solo dai tifosi e da Stefano Pioli, ma anche delle leggende della storia del Manchester United. Stiamo parlando dell’ex centrocampista Paul Scholes, che, ai microfoni di BT Sports, ha parlato così di Diogo Dalot: “Tornerà a fine stagione. Per lui sarà importante mettersi in mostra nel pre-campionato e dare pressione a Wan-Bissaka. Lui è un ottimo difensore, ma credo che Dalot abbia maggiori qualità in prospettiva”.

Giudizio importante per un giocatore che ha fatto la storia del club inglese. Dalot, dopo il bellissimo gol segnato all’Hellas Verona, sembra essersi sbloccato soprattutto dal punto di vista mentale, mostrando in alcuni frammenti decisione e personalità. A questo punto sarà difficile per il Milan trattenerlo per un’altra stagione, ma di sicuro il portoghese è stato l’ennesimo colpo azzeccato da parte di Paolo Maldini e Frederic Massara.

Scholes, comunque, non ha parlato solo di Dalot, ma anche della partita disputatasi ieri tra il Milan e il Manchester United: “Io non credo che il pareggio sia meritato come ha detto Solskjaer, credo che lo United se la sia cavata col pareggio. L’1-1 è un brutto risultato, ora il Milan ha un leggero vantaggio. Sarà importante per gli inglesi recuperare dagli infortunati”. Non solo Dalot, il Milan pensa sempre al calciomercato: nel mirino un giovane talento.