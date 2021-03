Milan, Tonali: “Scintilla? Nello spogliatoio c’è una foto importante…” | News

Milan, le parole di Tonali

Sandro Tonali, centrocampista rossonero, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Milan TV. Ecco cosa ha detto: “La partita contro l’Udinese dovevamo giocarla così. Sicuramente però potevamo fare di piu”.

Sulla partita contro il Manchester: “Diciamo che non si può che entrare con cattiveria e grinta contro la squadra inglese in una partita del genere e in un momento del genere. Stavamo perdendo 1-0, quindi era il minimo entrare così. Ti viene naturale, te lo portano i compagni che stanno giocando da 70 minuti”.

Sul gruppo: “Noi sappiamo come siamo fatti e di cosa siamo fatti. Più di in ogni singolo, conta lavorare insieme. Qualsiasi compagno nei novanta minuti deve essere il tuo migliore amico. Devi sacrificarti per lui. Deve essere un gruppo e noi lo siamo. Lo stiamo dimostrando in questi momento di difficoltà”.

Sulla gara contro il Rio Ave: “Io guardo spesso la foto in cui eravamo tutti uniti a centrocampo durante i calci di rigore, sotto la pioggia. Da quella foto, che abbiamo negli spogliatoi, ti scatta la scintilla e ti fa capire da dove sei arrivato e cosa hai passato per essere qui. Ti fa capire inoltre che hai dei meriti. Ce lo siamo guadagnati lottando e soffrendo. Sono cose importanti”.

Su Kjaer e Kessie: “Loro due sono esempi. Non per noi giovani, ma per tutta la squadra, anche per Ibrahimovic e Pioli. Kjaer è il più professionista della squadra, l’altro è la nostra colonna che non molla mai ed è sempre presente. Loro sono i due nostri grandi esempi e danno una grande carica a noi e ai tifosi”

Su Pioli: “Sicuramente il mister mi sta aiutando molto negli allenamenti e anche nei momenti extra calcio. Mi sta dando davvero tanto, sia dentro e sia fuori dal campo perchè è una vera persona. Siamo sempre con lui”.

Sulla partita contro il Napoli: "Non vediamo l'ora di giocare queste partite e di rifare grandi prestazioni come quella di Manchester".