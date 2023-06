Manchester City, Gundogan sul futuro: “Nulla è ancora deciso”

Al termine della FA Cup , conquistata dal suo Manchester Cit y per 2-1 contro i cugini del Manchester United , Ilkay Gundogan ha rilasciato alcune dichiarazioni, facendo chiarezza sul suo futuro. Il centrocampista tedesco, infatti, è stato accostato nelle ultime ore anche al Milan , dopo che già il Barcellona si era messo sulle sue tracce. Di seguito le sue parole a riguardo riportate da 'calciomercato.com'.

Le parole di Ilkay Gundogan sul suo futuro

"Nulla è ancora deciso. Mi sento molto apprezzato ed è per questo che sono qui da 7 anni".