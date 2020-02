Maldini: “Derby, primo tempo migliore degli ultimi cinque anni”

NEWS MILAN – Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ alla vigilia di Milan-Juventus, semifinale di andata di Coppa Italia. Queste le dichiarazioni di Maldini sul derby perso contro l’Inter: “Se analizziamo bene la partita è stato un primo tempo fantastico, il migliore degli ultimi 5 anni contro una squadra che è prima in classifica. Ci sono mancanze, lo sappiamo, e stiamo lavorando per questo. Non siamo una squadra perfetta, lo sappiamo, lavoriamo per limare gli errori”. Per le dichiarazioni integrali di Maldini, continua a leggere >>>

