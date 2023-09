Malagò: “Scudetto? Gli italiani dicono Inter, poi vediamo cosa succede…”

Intervistato dai microfoni di SportMediaset, Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato in vista della corsa per lo scudetto

Intervistato dai microfoni di SportMediaset, Giovanni Malagò , presidente del CONI , ha parlato in vista della corsa per lo scudetto: "Oggi il 90% degli italiani dice che è l'Inter, poi vediamo cosa succederà".

Infine, Malagò ha concluso con un pensiero sullo sport in generale: "Per me è qualcosa di molto più importante rispetto a prima e lo dimostra l'inserimento dello sport nella Costituzione. Sembra la cosa più ovvia del mondo, ma in realtà i nostri padri costituenti presi da temi prioritari si erano dimenticati dello sport dopo la seconda guerra mondiale".