Malagò: “Mancini? Ritengo sia stato fatto un errore di tempistica”

Intervistato dai microfoni di RadioTv Serie A, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato dell’addio di Roberto Mancini come ct della Nazionale: "Penso che alla fine siano tutti felici. La Figc ha consegnato le chiavi del volante a un tecnico, Spalletti, a dir poco stimato. Parlandoci ho percepito la sua formidabile motivazione per fare risultati. Dall'altra Mancini è contento della sua scelta di vita, anche sulla base di numeri che sono sorprendenti. Certo ritengo che sia stato fatto un errore di tempistica. Il momento in cui si fanno certe cose delle volte è più importante della sostanza delle stesse".