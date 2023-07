Maiorino: “Milan squadra di livello che potrà lottare per lo Scudetto”

"Ad oggi stanno facendo un buon lavoro, c'è stato uno shock con gli addii di Maldini e Massara ma da come si sta muovendo la società ho l'impressione che il progetto fosse iniziato mesi fa. Hanno obiettivi chiari in testa e li stanno portando avanti. L'unica cosa è che ora dovrà essere bravo l'allenatore, vengono da fuori, non hanno mai giocato insieme e dovrà essere bravo Pioli a creare l'alchimia. Ma è una squadra di livello che potrà lottare per lo Scudetto". LEGGI ANCHE: Milan, il punto su Simon Kjaer >>>