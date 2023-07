Milan, il punto su Simon Kjaer: da leader a possibile cessione

Leader dello spogliatoio

Nonostante tutto, Simon Kjaer rimane uno dei leader dello spogliatoio rossonero. Lo è stato nei momenti più complessi e lo è stato anche nei momenti esaltanti. Perdere un altro tassello carismatico in un’estate di rivoluzione come questa, dopo Maldini, Ibra e Tonali, avrebbe il suo peso. Non è però una novità che il Milan stia cercando un profilo ben preciso: un centrale di difesa, possibilmente mancino, con capacità d’impostazione. All'inizio di questa sessione di mercato, infatti, i rossoneri si erano interessati ad Evan N’Dicka, che poi ha firmato con la Roma. Dopo l'uscita di Gabbia, una via plausibile porterebbe all'inserimento di un difensore dalla Primavera come Simic. Eppure, se Kjaer lasciasse davvero il Milan, allora, la ricerca di una pedina da aggiungere al reparto arretrato subirebbe una certa accelerata.