Maehle: “Gasperini era un dittatore. L’Atalanta una prigione”

Infine, Maehle ha concluso: "Ad esempio si è fissato con me quando a Bergamo è arrivato Rasmus Højlund: io lo passavo a prendere e andavamo insieme al centro d'allenamento e la sera lo riaccompagnavo a casa. Ma lui non voleva che andassimo insieme agli allenamenti e per questo mi ha rimproverato nonostante la società fosse d'accordo che io portassi Højlund agli allenamenti dato che lui non guidava e non aveva nessuno che lo poteva accompagnare. Lui non voleva perché così ci sarebbe stata occasione di stare da soli insieme per parlare e divertirci".