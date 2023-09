Lupi: “I giovani talenti in Italia ci sono, ma bisogna farli giocare”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, il tecnico della Primavera del Monza , Alessandro Lupi , ha parlato dei giovani talenti in Italia : "I talenti ci sono, mi viene da ridere quando in Italia non ci sono. E' assurdo, ci sono, ma bisogna avere coraggio nel farli giocare".

Infine, Lupi ha concluso: "Siamo in una fase di crescita, bisogna avere tempo e credo che tra qualche anno arriveremo anche noi a certi livelli. Si pensi più alla loro crescita che ai risultati nei settori giovanili. In Italia è culturalmente difficile far giocare i giovani in club importanti".