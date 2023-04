Luis Ferrer: “Il PSG non ha previsto un altro budget per Messi”

Lionel Messi potrebbe lasciare il PSG al termine della stagione. Questa è la novità delle ultime ore lanciata da Luis Ferrer. L'agente di mercato, fondatore della LF360, che ha lavorato anche nell'area sportiva del club parigino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni d TycSports proprio in merito al possibile addio dell'argentino dalla capitale transalpino. Questo perché, a suo dire, la società di Nasser Al-Khelaifi non avrebbe previsto di stanziare un budget per il campione albiceleste per la prossima annata. Di seguito le sue parole a riguardo.