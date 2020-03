Luis Fabiano rivela: “Nel 2010 era tutto fatto con il Milan, poi …”

CALCIOMERCATO MILAN – Luis Fabiano, classe 1980, brasiliano ex attaccante, tra le altre, di Porto e Siviglia in Europa, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, rivelando curiosi retroscena di calciomercato. “Nel 2005 ero a un passo dalla Roma, ma scelsi il Siviglia – ha svelato ‘o Fabuloso‘ -. Nel 2010 era tutto fatto con il Milan, avevo parlato con Adriano Galliani, ma il Siviglia non accettò. Quell’anno i rossoneri vinsero lo Scudetto…”.

Tornando, poi, parlare di Roma, Luis Fabiano ha spiegato:“Volevo giocare con Francesco Totti, sarebbe stato emozionante. Parlai con i dirigenti giallorossi, ma scelsi di andare in Liga. Fu la mia fortuna. Quell’anno vincemmo la Coppa UEFA e aprimmo un ciclo straordinario”.

L’ex centravanti verdeoro, quindi, ha concluso parlando di Monchi, attuale direttore sportivo del Siviglia: “Giocavo nel Porto, l’anno precedente avevo segnato solo tre gol. Lui mi disse che sarei diventato il numero 9 del Siviglia e che avremmo vinto tanto, insieme. Pensavo scherzasse, ma andò proprio così. È stato come un secondo padre, gli devo la carriera. Adesso sogno di tornare a Siviglia come dirigente. Sarebbe fantastico”.

Ed al Siviglia gioca, oggi, l’ex rossonero Jesús Suso, il quale, nelle scorse ore, ha parlato ai microfoni di ‘MARCA‘. Per le sue dichiarazioni, anche sul suo recente passato nella fila del Diavolo, continua a leggere >>>

