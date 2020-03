Suso: “Futuro? Sono venuto a Siviglia per restare. Sul coronavirus…”

NEWS MILAN – Jesus Suso, calciatore del Siviglia, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano spagnolo Marca: “Coronavirus? Ne stavo parlando con diversi ex-compagni di squadra del Milan. È una situazione poco conosciuta e un po ‘difficile. Ci sono persone che sanno più di noi e devono decidere”.

Sul suo futuro: “Sono venuto per restare. Per queste cose c’è sempre tempo per parlare e discutere in estate. Ora, la cosa più importante è raggiungere il nostro obiettivo, che è quello qualificarci la Champions League e fare un’ottima Europa League”. Intanto presto ci sarà un incontro tra Maldini e Gazidis. Il punto, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android