Longhi: “Milan? Infortuni clamorosi, ma la dirigenza non è all’altezza”

Intervistato a Tmw Radio, Bruno Longhi ha parlato del Milan e dei tanti infortuni che stanno colpendo la rosa rossonera: "Il momento non è relativo solo alla sconfitta col Borussia. Ci si aspettava di più da certi giocatori nuovi, ma poi sono mancati Maignan, Giroud e Theo Hernandez ieri sera. Il riferimento agli infortuni è clamoroso, ma non so perché accadono. Quando si analizza un momento così difficile, bisogna mettere in campo tutto: allenatore, giocatori, il mercato e la dirigenza che non è all’altezza. Nel Milan c’è Furlani grande manager ma non c’è un ds che può interfacciarsi con Pioli".