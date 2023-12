Lombardo: “Lotta Scudetto? Credo più in un colpo di coda del Milan”

Attilio Lombardo, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla lotta Scudetto, citando anche il Milan

Le parole di Attilio Lombardo sulla lotta Scudetto

"Credo di più a un colpo di coda del Milan, sempre che da qui a gennaio il distacco da Inter e Juve non aumenti a dismisura. Bisognerà infatti vedere come opereranno i rossoneri nel mercato invernale: hanno bisogno di giocatori là davanti, perché non può essere il solo Giroud ad accollarsi l'onere di finalizzare l'azione. Se poi malauguratamente Leao e compagni dovessero uscire dalla Champions League e non andare neanche in Europa League, a quel punto si dedicherebbero esclusivamente al campionato e, puntellando la rosa a gennaio, potrebbero rivelarsi il terzo incomodo tra Inter e Juventus".