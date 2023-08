Milan, Loftus-Cheek: “Ultimamente mi sentivo come un animale in gabbia”

Sul passaggio al Milan: "Ho sempre pensato di trasferirmi. Quest'ultima stagione, verso la fine, mi è sembrato il momento giusto per cambiare aria. Stavo iniziando a sentirmi davvero bene con il mio corpo e i miei infortuni erano un problema passato. Dopo le ultime due stagioni in cui mi sentivo davvero bene e non giocavo nella posizione che desideravo, mi sentivo come un animale in gabbia. Ora voglio solo essere libero di giocare e sento che era il momento giusto per voltare pagina". LEGGI ANCHE: Milan, l'impatto a bilancio delle operazioni del mercato estivo >>>