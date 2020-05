Lodetti: “Se Ibrahimovic vuole restare al Milan lo deve dire”

MILAN NEWS – Giovanni Lodetti, classe 1942, ex centrocampista del Milan per nove stagioni, dal 1961 al 1970, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, Paolo Maldini e Ralf Rangnick in esclusiva ai microfoni di ‘Radio Sportiva‘. Queste le dichiarazioni di Lodetti:

Su Ibrahimovic: “Mentalmente stanco e con il fisico che ha non è in un momento particolarmente bello. E’ sempre stato indeciso e questo ha pesato molto. Se decide di stare al Milan lo deve dire, non c’è bisogno di tirare la corda. E’ un campionissimo, se il suo è un infortunio normale, in un mesetto dovrebbe farcela. Dal punto di vista dell’età è un po’ in difficoltà per la guarigione”.

Sul Milan attuale: “Fanno sempre pagare l’allenatore, ma con una grande squadra a disposizione anche il mister lavora meglio. Il problema è che ora non tutti i grandi giocatori vengono volentieri a Milano”.

Su Rangnick: “Bisogna vedere se lui e il suo staff conosce bene il nostro calcio”.

Su Maldini: "E' un simbolo per il Milan e a livello mondiale, ma bisognerà vedere che decisioni verranno prese. Tutti questi cambiamenti così rapidi non fanno bene alla società".