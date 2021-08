Lite Papu Gómez-Gasperini, parla Percassi: “Vi dico io la verità”

Percassi dice la sua sulla lite che ha visto coinvolti il Papu Gómez e Gasperini durante l'ultima stagione di Serie A: "Ora basta, parlo io"

Negli ultimi giorni, sia Papu Gómez che Gian Piero Gasperini hanno fornito la propria versione sulla lite che li ha visti protagonisti nella prima parte della stagione 2020/2021. In seguito ad essa, l'argentino ha lasciato l'Atalanta per trasferirsi al Siviglia. In merito alla questione, anche il Presidente della Dea, Antonio Percassi, ha parlato per chiudere la questione e spiegare come siano andate le cose.