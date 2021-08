Gasperini risponde a Papu Gomez: “Lui ha aggredito me, non il contrario”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, risponde alle accuse del Papu Gomez: "Io non l'ho mai toccato, lui ha aggredito me".

Acceso botta e risposta tra Gian Piero Gasperini e il Papu Gomez in questa mattinata. Dopo le parole del calciatore, il quale ha accusato l'ex allenatore per averlo aggredito , arriva la dura replica del tecnico dell' Atalanta .

La replica è arrivata grazie a La Gazzetta dello Sport: “L’aggressione fisica è stata sua, non mia, ma il vero motivo per cui è andato via da Bergamo è per aver gravemente mancato di rispetto ai proprietari del club. Mi auguro che Gomez possa continuare a far parlare di sé con le prestazioni, come faceva all’Atalanta”.