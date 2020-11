Lilian Thuram: “Marcus in Serie A? Ecco cosa penso” | Milan News

Milan, piace Marcus Thuram: le parole di papà Lilian

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Marcus Thuram, classe 1997, è, come noto, un obiettivo del Milan per il prossimo calciomercato estivo, nel 2021. L’attaccante francese, di proprietà del Borussia Mönchengladbach, è uno degli elementi più interessanti in Europa.

A lui sono interessati, oltre i rossoneri, anche Juventus, Barcellona e Manchester City. A proposito della possibilità di un approdo di Marcus Thuram nella Serie A italiana, ai microfoni de ‘La Stampa‘ oggi in edicola ha parlato papà Lilian Thuram. L’ex difensore di Parma, Juventus e Nazionale francese (Campione del Mondo nel 1998) ha rilasciato queste dichiarazioni.

“Se consiglierei la Serie A a Marcus? Bisogna lasciare ai figli le loro scelte“. Via libera, insomma, per il giovane Marcus Thuram, classe 1997, qualora questi volesse scegliere di approdare in rossonero nella prossima stagione. CALCIOMERCATO MILAN, SI COMPLICA IL RINNOVO DI HAKAN ÇALHANOGLU >>>