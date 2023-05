Legrottaglie sull’EuroDerby: “Gli allenatori saranno gli uomini decisivi”

Nicola Legrottaglie, ex difensore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'EuroDerby di Champions League tra Milan e Inter

Nicola Legrottaglie , ex difensore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sportitalia', soffermandosi sull' EuroDerby di Champions League tra Inter e Milan e sostenendo come saranno decisivi i due allenatori. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Nicola Legrottaglie sull'EuroDerby di Champions League

"L’Inter prima del derby avrà una sfida più difficile rispetto al Milan, ma saranno gli allenatori gli uomini decisivi. Chi saprà gestire le forze e i minuti meglio avrà la meglio. Secondo me in queste due sfide uscirà davvero lo spirito del gruppo. Vedo più avanti l’Inter per energia, determinazione e voglia di sorprendere. Ho visto dei giocatori più in forma, come Lukaku. Inzaghi ha ricevuto più critiche, avrà più voglia di dimostrare qualcosa". Milan, previsto un incontro per un giovane bomber francese.