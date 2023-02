Leeds, il presidente Radrizzani: “Volevamo De Ketelaere, ma poi..”

Prima che ci puntasse il Milan, nel corso della passata sessione di calciomercato estivo, su Charles De Ketelaere la concorrenza era parecchio nutrita. Il belga, tra le altre squadre, era seguito anche dal Leeds, club inglese entrato da un paio di anni in un altra dimensione in Premier League. Intervistato ai microfoni di DAZN, il presidente Andrea Radrizzani ha svelato un retroscena proprio sul classe 2001, ricordando come inizialmente in corsa ci fossero anche loro, ma poi scelse il Diavolo. Di seguito le sue parole a riguardo.