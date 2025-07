Il presidente del Lecce , Saverio Sticchi Damiani , ha parlato al Corriere del Mezzogiorno. Tanti i temi descritti dal numero uno giallorosso in particolare sul mercato. Tra questi c'è anche Francesco Camarda , attaccante che arriverà dal Milan in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto. Ecco le parole di Sticchi Damiani su Camarda.

Milan, senti Sticchi Damiani del Lecce: "Per Camarda c'era la fila"

"È vero, c'era la fila per lui. Il ragazzo viene però qui, segno che ci sono ottime relazioni tra i due club e i due direttori sportivi. In più c'è la convinzione che Lecce sia l'ambiente ideale per crescere tanto".