Calciomercato Milan, Camarda è a Lecce: ora visite e firma

Come riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, Francesco Camarda è arrivato a Lecce dove domani effettuerà le visite mediche per poi firmare come nuovo attaccante giallorosso. La punta del Milan passerà al Lecce in prestito con diritto di riscatto a 3 milioni e contro riscatto a favore del Milan a 4 milioni.