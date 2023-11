Lecce, Piccoli: “Dopo il gol annullato ho viaggiato con i tifosi del Milan”

Sul gol: "I tifosi mi hanno chiesto se il gol fosse regolare perché non si capiva. Poi abbiamo parlato del più e del meno. Giustamente ci sta qualche critica, fa parte del gioco".

Sul motivo per cui ha tirato. "Avevo già provato a tirare dalla distanza e la palla era uscita di un po’. La volta dopo quando ho stoppato la palla avevo già in mente di tirare, era una cosa che già prima avevo pensato e mi è uscito un bel tiro. Peccato che poi non è stato convalidato e quindi l’emozione si è un po’ persa, però è stato comunque un bel momento, un po’ rovinato dal VAR ma fa parte del gioco. È stato istinto: non ho guardato la porta perché sapevo già dov’era".

Sull'esultanza: "All’inizio ero annebbiato, non sentivo neanche i tifosi perché ero in un momento di adrenalina pura. Poi dopo si sentiva veramente tanto il pubblico. È la parte importante, che ci sostiene sempre e ci dà quella motivazione in più per aiutare in primis noi stessi , la squadra e la società".

Sugli idoli: "Io come idolo avevo Bobo Vieri, infatti guardo i suoi video su YouTube. Mi piace come giocatore, poi oggi abbiamo tante tecnologie che ci permettono di studiare i vari giocatori internazionali, come Haaland o lo stesso Lautaro. Ho avuto la fortuna di allenarmi con gente come Zapata, Iličić, Papu Gómez, Muriel… giocatori di alta fascia."

