Lecce-Milan, Piccoli torna sul gol annullato: “Dà ancora molto fastidio”

Roberto Piccoli in questa stagione ha raggiunto le 12 presenze in Serie A con la maglia dei salentini, tutte da subentrato. Ha trovato la gioia del gol in 2 occasioni, rispettivamente nei pareggi contro Udinese e Bologna, eguagliando il bottino della passata stagione. Il classe 2001, infatti, in forza all'Empoli aveva segnato solamente 2 reti in 13 presenze. Nel massimo campionato italiano ora conta 10 marcature totali.