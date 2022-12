Leao: “Qui ho gli occhi di tutti addosso. Sto vivendo davvero un sogno”

Rafael Leao continua a sognare ad occhi aperti anche con il suo Portogallo. Ieri sera, contro la Svizzera, ha trovato la seconda rete in questo Mondiale, una rete veramente pazzesca. Intervistato da 'CNN Portugal', l'attaccante del Milan ha rilasciato delle dichiarazioni: "Sto facendo ciò che amo di più in un torneo importante come il Mondiale, qua hai addosso gli occhi di tutti. Posso dire che sto davvero vivendo un sogno ad occhi aperti". Sulla tripletta di Gonçalo Ramos, Leao ha scherzato rispondendo così: "Penso che Gonçalo debba pagare una cena a tutta la squadra, abbiamo anche un giorno libero". Mercato Milan, sogno Milinkovic-Savic: le due pedine di scambio >>>