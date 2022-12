Calciomercato Milan – Sogno Milinkovic-Savic: due le pedine di scambio

Nelle ultime ore sta girando, sul web, un'indiscrezione clamorosa di calciomercato che vorrebbe il Milan su Sergej Milinkovic-Savic. Ma quanto c'è di vero in quest'ipotetica operazione in entrata? Il Milan avrebbe la forza economica di permettersi l'acquisto del serbo, uno dei centrocampisti più forti del campionato di Serie A in termini di gol, assist e incidenza sulle fortune della propria squadra? Analizziamo dunque tutto nel dettaglio.