Emiliano Viviano, portiere dell'Ascoli, ha sbottato in diretta dopo un'affermazione sulle qualità di Rafael Leao, attaccante del Milan

Nel corso di una diretta su 'TV Play' Damiano Coccia , in arte 'Er Faina', ha espresso un commento sull'attaccante del Milan , Rafael Leao : "Credo che Leao sia uno dei giocatori più forti nella storia del Milan".

Immediata la reazione del portiere dell'Ascoli, Emiliano Viviano, che ha subito gridato: 'Eh?', togliendosi le cuffie e alzandosi dalla sedia. Dopo di che ha continuato: "Il Milan ha avuto 40 Palloni d’Oro! Me ne devo andare via. Hai detto una delle più grandi ca**ate da quando ti sento sui social. Baresi, Maldini, Shevchenko, Gullit, Van Basten, Kakà, Ronaldinho, Seedorf, Pirlo, Nesta… Vado avanti? Ma che cazzo dici? Leao non è neppure nella top 20. Anche io sono uno dei più forti della Serie A, sono 120esimo…".