Milan, Leao: “Per me il sorriso è vita, rappresenta la mia personalità”

Rafael Leao , attaccante del Milan , ha rilasciato una lunga intervista nel corso del format 'Q&A' di 'StarCasinò Sport', soffermandosi su tanti aspetti riguardanti il Diavolo e non solo. Di seguito le sue parole a riguardo.

SEMPRE UN SORRISO IN CAMPO: "È la mia modalità di espressione e rappresenta la mia personalità. Sorrido quando gioco a calcio, quando vado all'allenamento, quando vedo la mia famiglia. Per me il sorriso è vita".