Calciomercato – Dall’Inghilterra: “Il Milan punta un talento irlandese”

In vista dell'apertura della prossima sessione estiva di calciomercato il Milan starebbe lavorando ad alcuni colpi, per cercare di farsi trovare preparato all'avvio del periodo di preparazione alla nuova stagione. Al momento manca solamente l'ufficialità per l'arrivo di Marco Sportiello, mentre sono da limare gli ultimi dettagli per Daichi Kamada a parametro zero.