Milan, Leao: “Ho un grande rapporto con i tifosi, sono molto importanti”

Rafael Leao , attaccante del Milan , ha rilasciato una lunga intervista nel corso del format 'Q&A' di 'StarCasinò Sport', soffermandosi su tanti aspetti riguardanti il Diavolo e non solo. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

IL RUOLO DEI TIFOSI: "Quando sono arrivato non è stato facile, avevo molta pressione e c'era tanta gente a San Siro. Lavorando sodo ho iniziato a fare bene e i tifosi mi hanno aiutato molto: ho un grande rapporto con loro e li ringrazio perché è come se fossero in campo con noi. Sono molto importanti".