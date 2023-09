Lazio, Vecino: “Contro il Milan spero di essere titolare. Sono pronto”

Le parole di Matias Vecino in vista di Milan-Lazio

"Sono felice della prestazione della squadra, era molto importante vincere e farlo contro una squadra dura come il Torino. Dobbiamo tornare in corsa per un posto Champions, che è l'obiettivo. Abbiamo tempo, è un passo importante. Quando ci sono situazioni difficili devi ripartire, ci siamo parlati, dovevamo ripartire dalle cose semplici come mettere la cattiveria. Siamo sempre stati uniti, sappiamo di essere forti ma dobbiamo giocare da squadra perché da soli non si va da nessuna parte. Giocare titolare col Milan? Ovviamente lo spero sempre. Decide il mister, io sono pronto".