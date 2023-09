Serie A, nessuna imbattuta alla 7^ giornata: il precedente sorride al Milan

Nella giornata di ieri si sono tenuti diversi incontri valevoli per la 6^ giornata di Serie A, che si concluderà oggi. Con grande sorpresa l'Inter di Simone Inzaghi ha perso in casa contro il Sassuolo, il che rende il Manchester City l'unico club imbattuto in Europa. Non solo, perché con la vittoria della Juventus sul Lecce, anche i salentini hanno rimediato la prima caduta stagionale. E quindi non ci sono più imbattute in Italia.