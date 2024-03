Lazio-Milan, Di Bello ha sbagliato? Ecco il parere di Compagnoni

Il Milan ha vinto 1-0 all'Olimpico sulla Lazio in un caldissimo e tesissimo anticipo della ventisettesima giornata di campionato. Gara che sta facendo parlare ancora di sé, purtroppo non per qualche giocata, ma per la direzione di Di Bello. Negli studi di Sky Sport 24 è intervenuto il telecronista Maurizio Compagnoni che ha parlato dell'arbitro e del Milan. Ecco le sue parole.