Lazio, Kamada: “In biancoceleste perché mi hanno voluto fortemente”

Intervistato dal canale del club, il centrocampista della Lazio, Daichi Kamada, ha spiegato i motivi che lo hanno portato in biancoceleste

Intervistato dal canale ufficiale del club, il nuovo centrocampista della Lazio ed ex obiettivo del Milan , Daichi Kamada , ha spiegato i motivi che lo hanno portato in biancoceleste: "Volevo a tutti i costi la Champions League. Il presidente e il mister mi hanno voluto fortemente. Credo di poter crescere qua e diventare un giocatore migliore".

Infine, il giocatore giapponese ha concluso: "Per questo ho deciso di venire qui. A differenza dell'Eintracht Francoforte, che spesso investe in tanti giocatori giovani per poi metterli sul mercato, la Lazio con il tempo è cresciuta trattenendo i giocatori migliori".