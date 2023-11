Kvaratskhelia: “Leao è un essere umano super. Difficile trovarne come lui”

Il giornalista georgiano Dachi Tsurtsumia , sul proprio profilo 'X', ha raccontato un retroscena in merito ad alcune dichiarazioni rilasciate da Khvicha Kvaratskhelia in merito a Rafael Leao , attaccante rossonero, e protagonista di tante battaglie negli ultimi confronti tra Milan e Napoli . Ecco, dunque, le sue parole a riguardo.

Le parole di Khvicha Kvaratskhelia su Rafael Leao

"E’ difficile trovare un uomo come lui nel calcio. Quando non segnavo un gol da molto tempo e poi ho segnato, mi ha scritto e si è congratulato con me: ‘Ti auguro tutto il meglio’. È un essere umano super".