Kulusevski: “Mi sono innamorato del calcio grazie ad Ibrahimovic”

MILAN NEWS – Dejan Kulusevski, classe 2000, esterno offensivo svedese di origine macedone, neo-acquisto della Juventus, oggi in forza al Parma, ha parlato in esclusiva ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina. Ecco le dichiarazioni più interessanti di Kulusevski:

Su Sandro Tonali: “Sandro è fortissimo, è normale che lo cerchino in tanti. Non mi sento di dargli consigli: scelga con il cuore ciò che è meglio per lui”.

Su Ronaldinho ed Eden Hazard: “Dinho è stato il mio idolo da bambino, uno spettacolo. Ma il belga ora è il mio preferito. Si muove tanto, non dà punti di riferimento e ha una finta di corpo eccezionale”.

Su Jadon Sancho: “Ha aperto una strada a tutti. Già tre anni fa faceva cose incredibili, mi ha dato la forza per credere nelle mie qualità”.

Su Zlatan Ibrahimovic: “Mi dispiace si sia infortunato, spero di giocarci contro. Non l’ho mai conosciuto, anche se a 6 anni mi sono innamorato del calcio per merito suo. È un campione in tutto, ha cambiato la Svezia. La mia ispirazione? A mio modo, diventare anche io importante per il mio Paese”.

Sulla sua passione per il basket: “Tifo Los Angeles Lakers e quando posso gioco in un campetto vicino casa. Il mio mito resta Kobe Bryant, avevo appena letto il suo libro prima dell’incidente. Si allenava sei ore al giorno ed era un grande esempio”. QUESTE, INTANTO, LE ULTIME DI MERCATO SU GIGIO DONNARUMMA >>>