Dalla Serbia: “Krunic ha dimostrato perché giocava al Milan”

Sulla partita: "Serata incredibile! Vittoria storica in Champions League! Cinque gol ad una squadra che è al vertice della Bundesliga è fantastico! Già all'inizio della gara lo Stoccarda ha dimostrato che tipo di squadra è. Passano in vantaggio, poi c'è la svolta... Serata fantastica per la Stella Rossa e per il calcio serbo. Siamo tutti contenti e soddisfatti, soprattutto per il risultato convincente. Oltre ai cinque gol abbiamo avuto tre o quattro occasioni che non abbiamo sfruttato. Avrebbe potuto essere ancora più convincente".

"Lo Stoccarda non aveva il 100% di possibilità, a parte il gol. Erano disciplinati, ben posizionati. Segno di quanto sia veloce Radonjić. È stato pronto per meno minuti, ma ha dimostrato il suo valore in poco tempo. Non ho bisogno di parlare della lite. La Stella Rossa ha giocato bene sia contro il Benfica che contro l'Inter a tratti, ma è mancato quel gol. Adesso scosse la rete appena in tempo. Non mi aspettavo che ne desse esattamente cinque".