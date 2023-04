Milan, Krunic: “Mediano o trequartista? Meglio come sto giocando ora”

Rade Krunic, centrocampista del Milan dall'estate 2019, ha parlato a 'SportMediaset' (LEGGI QUI L'INTERVISTA INTEGRALE). Krunic ha parlato, per l'occasione, del suo ruolo sul terreno di gioco. Rivelando, più nello specifico, dove si trova più a suo agio: meglio mediano o trequartista? "Mi piacciono tutti e due i ruoli ma per come stiamo giocando adesso penso che questo sia il ruolo che mi permetta di aiutare di più la squadra con la mia esperienza. Posso esprimermi meglio in questa posizione". Milan, amore già finito con un giocatore >>>