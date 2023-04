Milan, Krunic: “Sono cambiato molto qui: voglio aiutare in ogni modo”

Rade Krunic, centrocampista del Milan dall'estate 2019, ha parlato a 'SportMediaset' (LEGGI QUI L'INTERVISTA INTEGRALE). Krunic ha parlato, per l'occasione, del suo ruolo in maglia rossonera: "Sono cambiato molto rispetto a Empoli dove ero più una mezzala di inserimento, facevo tanti gol ed ero molto presente in area avversaria. Qui al Milan sono cambiato molto, sto recependo molte informazioni dal mister e dallo staff su come vogliono giocare. Voglio aiutare la squadra in ogni modo, penso che lo stia facendo bene quest’anno, in un ruolo più adatto a me". Milan, amore già finito con un giocatore >>>