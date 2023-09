Konterman: “I Rangers volevano Reijnders. A suo padre dissi…”

Bert Konterman, ex selezionatore dell'Olanda Under 20, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul centrocampista del Milan Tijjani Reijnders

Bert Konterman , ex selezionatore dell' Olanda Under 20 , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'NOS', ente radiotelevisivo statale dei Paesi Bassi, parlando di Tijjani Reijnders , centrocampista del Milan . In modo particolare ha raccontato di un consiglio dato al padre del mediano rossonero quando sulle sue tracce c'erano i Rangers . Ecco, di seguito, le sue parole.

Le parole di Bert Konterman su Tijjani Reijnders

"I Rangers, il mio vecchio club, volevano Reijnders. Martin (il papà di Tijjani, ndr) mi ha chiesto cosa fosse sensato. Ho pensato che fosse più saggio rimanere all’AZ. I Rangers sono un grande club, ma lui non era ancora finito all’AZ e forse un anno dopo sarebbero arrivati club più grandi. Inoltre, pensavo che si sarebbe adattato meglio al calcio spagnolo o italiano. Per fortuna questo si è avverato e non è andato via. La sua pazienza è stata sicuramente premiata. Ha fatto un anno fantastico all’AZ e ora gioca nel Milan. La sua posizione nell’Olanda? Per quanto mi riguarda, è nella formazione titolare". Centrocampista: Milan, una grande chance per gennaio >>>