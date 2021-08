Kjaer: “Via Donnarumma e Calhanoglu? Sì, ma rinforzati con Giroud”

Simon Kjaer, difensore del Milan, è tornato sugli addii di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu ai rossoneri. Entrambi a parametro zero

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha rilasciato una bella e lunga intervista in esclusiva ai microfoni del 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Interrogato sulle ambizioni del Milan senza Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, trasferitisi a parametro zero al PSG ed all'Inter, Kjaer ha detto: «Sì, ma con Olivier Giroud davanti ci siamo rinforzati, è un grande attaccante. Ha esperienza, fame, sa fare gol. Anche in Champions League sarà utile». Leggi qui l'intervista integrale del difensore del Milan >>>